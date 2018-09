Como, cercasi ausiliare della sosta: come partecipare alla selezione

Csu - Como Servizi Urbani - ha aperto la selezione per l'assunzione di un cosiddetto ausliare della sosta. SI tratta di un contratto a tempo determinato per un anno apartire da novembre. Sono previste due prove d'esame sulla base delle quali verrà stilatala graduatoria.

Requisiti

Per partecipare alla selezione occorre avere compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono accedere inoltre i cittadini italiani o di un altro Stato dell'Unione Europea. Inoltre, oltre ai classici requisiti richiesti per i concorsi pubblici (non avere riportato condanne penali, ecc.) è richiesto il possesso della patente B.

Termini

La domanda va consegnata in carta libera all'ufficio di via Giulini 15 a mano, o via mail all'indirizzo di posta certificata csu_direzione@pcert.postecert.it. La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12 del 6 ottobre 2018. La busta o la mail deve recare la scritta "Domanda per la ricerca di ausiliare della sosta".

Prove d'esame

Le prove d'esame sono due. Una prima prova scritta per valutare la conoscenza del codice della strada, soprattutto relativa alle norme che riguardano la sosta,i diritti e doveri dei dipendenti, le norme del codice penale relative aipubblici ufficiali, argomenti informatici generali.

La seconda prova orale servirà a valutare ulteriormente gli argomenti della prova scritta e l'uso delle apparecchiature e programmi informatici più diffusi. Le prove si svolgerano il 9 e il 12 ottobre.