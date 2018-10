Cantù, agenzia del lavoro recluta nuovi candidati

Giovedì 25 ottobre l'agenzia del lavoro ETJCA organizza nella filiale di Cantù in Corso Unità d'Italia n. 4, una giornata di recruiting aperta a chi è in cerca di una posizione lavorativa.

ETJCA da sempre collabora con grandi aziende di qualsiasi settore e il career day rappresenta un’occasione unica per mettere in contatto coloro che sono alla ricerca di una posizione lavorativa con le realtà imprenditoriali del territorio. Orientamento al lavoro, raccolta di candidature e presentazione delle diverse opportunità lavorative, sono solo alcune delle attività che si svolgeranno durante la giornata.

“Le giornate di recruiting all’interno delle nostre filiali sono appuntamenti importanti in quanto rappresentano l’opportunità di incontrare di persona lavoratori talentuosi da collocare in diversi settori – afferma Veronica Brugnoli, sales account di ETJCA. Per noi è fondamentale favorire la connessione tra le realtà imprenditoriali del territorio e chi è in cerca di lavoro. Vogliamo supportare i lavoratori e orientarli al meglio verso quelle che sono le richieste del mercato”.

ETJCA accoglierà i candidati desiderosi di conoscere meglio l’agenzia e proporrà tutte le posizioni lavorative al momento aperte sul territorio. I partecipanti potranno usufruire gratuitamente dei servizi di orientamento e consulenza professionale, avranno l’opportunità di consegnare il loro CV e ricevere consigli sul mondo del lavoro.

Le opportunità di lavoro offerte dall’agenzia a Cantù sono numerose. Si ricercano impiegati con conoscenza delle lingue, addetti contabilità e agenti di vendita. Nel settore industriale si selezionano operatori metalmeccanici, tecnici automazione industriale, magazzinieri mulettisti, addetti al confezionamento e profili tecnici (idraulici, meccanici ed elettricisti). E’ possibile ricevere maggiori informazioni e prenotare un colloquio conoscitivo scrivendo all’indirizzo mail info.cantu@etjca.it.