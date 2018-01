Inaugurato Hilton Lake Como in via Borgovico

Come anticipato nelle scorse settimane, Hilton Lake Como è stato inaugurato oggi, giovedì 11 gennaio 2018, in via Borgovico a Como. Il via della nuova struttura segue quelli recenti di Palazzo Albricci Peregrini e Villa Liberty, a dimostrazione del momento d'oro delll'economia alberghiera in città che presto vedrà il ritorno di un albergo all'ex San Gottardo e la nascita di una nuova struttura in via Manzoni.

Il nuovo hotel di lusso si presenta come la più grande struttura alberghiera sul lago di Como, proponendo la caratteristica ospitalità di Hilton in una location glamour, inserendosi perfettamente con uno stile contemporaneo e sofisticato. Un rinnovato concetto di lusso che si rileva innanzitutto dalla privilegiata vista mozzafiato sul lago.

Situato in posizione ideale nel cuore della città, tra il centro di Como e il confine svizzero, l'hotel offre ai propri ospiti la possibilità di alloggiare a pochi passi dalle romantiche ville e dai lussureggianti giardini, in prossimità del lungolago e della neoclassica Villa Olmo. É un distretto ad alta intensità emozionale, ammirato a livello globale dove le ricchezze naturali competono con il ricco patrimonio artistico.

"L'apertura della prima proprietà Hilton sul lago di Como esprime l'impegno del marchio nell’espandere la propria presenza in destinazioni iconiche ed incredibili per i viaggiatori di tutto il mondo", ha affermato Andreas Lackner, responsabile regionale del brand Hilton. "Questo nuovo hotel di charme, con la sua straordinaria terrazza e l’impressionante vista lago, va ad aggiungersi al nostro portfolio di hotel e resort in continua espansione. Siamo lieti di offrire agli ospiti un soggiorno indimenticabile, oltre al nostro rinomato servizio e la nostra tipica ospitalità".

Con 170 camere, Hilton Lake Como, come detto, è la più grande struttura alberghiera presente sul lago di Como. Gli ospiti possono godere di una spettacolare vista lago dalle moderne ed eleganti camere. Tutte le stanze dispongono di pavimenti in parquet, arredi in legno e vetro e ampie finestre. L'hotel dispone di 21 suite, tre delle quali offrono terrazza privata con vista sul lago e sono complete di vasche idromassaggio e lettini prendisole privati. In stagione arriverà ad occupare 130 persone.

"Siamo lieti di presentare ai turisti in visita sul lago di Como l'ospitalità Hilton rinomata a livello mondiale attraverso le nostre bellissime camere ed un servizio eccezionale", ha affermato Giorgio Borgonovo, General Manager di Hilton Lake Como. "Sia che siano in visita per scoprire le molteplici attrazioni della città, che si trovano a pochi passi dall’hotel, sia per matrimoni o altri eventi speciali o, semplicemente, per godere del nostro elegante hotel e i suoi numerosi ed eccezionali servizi, Hilton Lake Como è pronto a diventare il punto di riferimento per esperienze memorabili per ogni tipo di viaggiatore".

Gli ospiti possono scegliere tra un’ampia varietà di opzioni gastronomiche. Il rinomato ristorante dell'hotel, il Satin, propone piatti ispirati alle regioni del sud della Svizzera, dell'Italia settentrionale e della Valtellina e ospita una fornita enoteca e uno spazio dedicato ai formaggi. Gli ospiti possono gustare piccoli assaggi presso la lounge bar dell'hotel, Taffeta o ammirare il panorama vista lago presso il ristorante sul tetto adiacente alla piscina, Terrazza 241.

È possibile godersi il più completo relax presso l’infinity pool sul tetto e l’idromassaggio o nel solarium dell'hotel e per un'esperienza sublime, gli ospiti possono prenotare un massaggio o un trattamento presso l'eforea Spa and Health Club. È inoltre presente una piscina coperta, il posto perfetto per una nuotata rilassante o per un idromassaggio, oltre a un centro fitness all'avanguardia aperto 24 ore su 24.

L'hotel offre bellissimi spazi meeting con una capienza di massimo 300 persone in sei diverse sale. La ballroom offre luce naturale, diverse opzioni di ristorazione e una terrazza privata, perfetta per ricevimenti di nozze ed eventi speciali.