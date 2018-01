Ex San Gottardo: atteso a giugno il via ai lavori

Se questa mattina è stato inaugurato l'Hilton Lake Como, un'altra stuttura strategica per la città sta proseguendo il suo iter amministrativo. I tecnici sono infatti al lavoro per definire i progetti esecutivi per il recupero dell'ell’ex San Gottardo, struttura che sorge nell’area tra via Cairoli, via Fontana e Piazza Cavour. Verosimilmente il tutto potrebbe essere presentato al Comune di Como nel mese di febbraio per poi avviare i lavori a inizio estate.

Questi passi seguono il fondamentale sì della giunta, arrivato lo scorso novembre, che ha rappresentato l'agoniato traguardo di un percorso che ha attraversato ben due amministrazioni, segno da un lato della complessità della procedura e dall’altro dalla volontà trasversale di risolvere una ferita per la città, ed in particolare per il centro storico, aperta oramai da decenni.

Il recupero, che ha ricevuto il via da Palazzo Cernezzi, prevede un piano progettuale così suddiviso: 34 camere d’albergo, 5 unità residenziali, 15 posti auto, unità commerciali, una nuova soluzione architettonica delle copertura ed il versamento al Comune di Como di 375.294€ per oneri di urbanizzazione.