Addio alla libreria di Dominioni di Como

Come avevamo anticipato in questo articolo, la libreria Dominioni di Como chiuderà a fine giugno. Il vecchio e caro negozio specializzato sui libri del territorio lariano, che per 30 anni ha dato vita a un sogno tutto comasco, si trasferirà cambaindo formula. Per 20 giorni, prima che le saracinesche si abbassino definitivamente, tutti potranno approfittare di una speciale liquidazione di moltissimi libri. Prezzi speciali e un momento di saluto a una libreria che ha contribuito a scrivere la storia della nostra città.

"Pensiamo - aveva scritto Alessandro Dominioni nei mesi scorsi - sia arrivato il momento di concentrare tutte le nostre energie solo sull’attività editoriale; è stata una scelta sofferta e ci mancherà essere accolti al lavoro dalle scaffalature di libri con i dorsi fregiati d’oro". Alessandro negli anni ha avuto diversi collaboratori e negli ultimi otto anni è stato affiancato dalla figlia Corinna e dal genero Alessio, ai quali ha insegnato il mestiere di editore.