Como, blitz dei vigili contro i venditori abusivi sul lungolago: cappelli sequestrati

Retata della polizia locale di Como in zona Sant'Agostino, sul lungolago, contro i venditori abusivi di cappelli che occupano panchine e jersey in cemento con la loro mercanzia, impedendo a turisti e passanti di sedersi.

Un'abitudine già in passato nel mirino dei vigili di Como che hanno più volte sequestrato diversa merce, ma che non manca di suscitare la reazione anche di alcuni cittadini esasperati.

Sabato 15 giugno era stato William Cavadini, portavoce del gruppo Pescatori di Como Alpha, a cacciare via gli ambulanti non autorizzati. Domenica 16 giugno ci ha pensato una "collega" pescatrice, dello stesso gruppo, che ha telefonato alla polizia locale: alla vista dei vigili i venditori abusivi hanno abbandonato tutta la merce e sono scappati. Gli agenti hanno sequestrato tutto.