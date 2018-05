Spaccio di droga ai giardini a lago di Como: 2 pusher denunciati, uno aveva un coltello

Due spacciatori bloccati e denunciati dalla Polizia di Stato ai giardini a lago di Como. Dopo gli ultimi episodi di violenza e degrado nella zona, nota anche come teatro di spaccio, la Questura cittadina ha intensificato l'attività di prevenzione e controllo. Fenomeni che hanno innalzato la richiesta di percezione di sicurezza nei cittadini.

Il blitz è scattato martedì 29 maggio 2018 poco dopo le 16:30, quando unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in supporto alle pattuglie della Squadra Volante di Como per il servizio straordinario di controllo del territorio, hanno intercettato due extracomunitari che, alla vista delle “pantere”, hanno tentato di dileguarsi in direzioni opposte nel chiaro intento di evitare il controllo.

I due sono stati prontamente bloccati dagli agenti e controllati. Uno dei due, un 19enne senagalese (J.A. le sue iniziali) teneva serrato nel pugno un involucro di plastica contenente marijuana. Addosso, nella tasca dei pantaloni, aveva anche altri quattro involucri contenenti sempre marijuana per un totale di circa 10 grammi, oltre ad una minima somma in banconote di piccolo taglio, ritenuta il provento della pregressa attività di spaccio.

Il secondo straniero bloccato dai poliziotti è un 20enne di origine somala, A. M. M. le iniziali, trovato in possesso di un coltello da cucina che nascondeva nella cintola dei pantaloni.

I due extracomunitari, privi di documenti, sono stati quindi accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.