Blitz antidroga nei boschi di Oltrona: smantellato bivacco degli spacciatori nel Parco Pineta

Nuovi controlli dei carabinieri contro lo spaccio di droga nei boschi del Parco Pineta a Oltrona San Mamette: nella giornata di martedì 9 ottobre nell’ambito di un apposito servizio predisposto dalla Compagnia diCantù, i militari della Stazione di Appiano Gentile, con il supporto delle Stazioni limitrofe, hanno battuto a tappeto la porzione del “Parco Pineta” nel comune di Oltrona.

Una giornata nei boschi per bonificare, individuare e prevenire episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nell’area interessata dal fenomeno ma costantemente monitorata dai carabinieri che già in altre occasioni hanno effettuato operazioni in tal senso.

I militari dell’Arma hanno rinvenuto e rimosso un bivacco, quello che si vede nella foto, utilizzato dagli spacciatori che utilizzano il bosco per mimetizzarsi e svolgere i loro loschi affari.

Tra gli oggetti rinvenuti anche alcuni telefoni cellulari.

Il tutto è stato rimosso, bonificando di fatto l’area in questione.

I carabinieri non si sono limitati a smantellare il bivacco, ma hanno controllato numerose persone di passaggio nella zona. Segnalato un soggetto in qualità di assuntore trovato in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina e altrettanto di eroina.