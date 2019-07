Sospese le ricerche della ragazza scomparsa nel lago a Musso

Sospese per la notte le ricerche di Florijana Ismaili, la 22enne giocatrice di calcio della nazionale svizzera scomparsa nel lago di Como a Musso sabato 29 giugno 2019 dopo un tuffo da una barca dal quale non è più riemersa.

Florijana Ismaili nella foto da facebook



Per tutta la giornata di lunedì 1° luglio i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato con un robot lo specchio d'acqua antistante il comune di Musso dove la giovane è stata inghiottita dalle acque senza trovare alcuna traccia. L'apparecchiatura serve proprio per cercare in profondità, dove per l'uomo è impossibile o troppo difficile arrivare.

Le operazioni di ricerca sono state interrotte intorno alle 20 ma riprenderanno martedì mattina sempre con le barche e le attrezzature per le ricerche in profondità da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco.