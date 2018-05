Como, lite tra extracomunitari in piazza San Rocco: ferito un giovane di 19 anni

Momenti di tensione nella serata di giovedì 18 maggio 2018 in piazza San Rocco a Como per una lite tra extracomunitari, in una zona al centro nei mesi scorsi delle polemiche per la presenza dei migranti, tanto che il comune di Como aveva fatto rimuovere le panchine su cui essi abitualmente stazionavano e fatto tagliare la pianta di tasso usata come wc per scoraggiarne la permanenza prolungata nella piazza.

Una pattuglia della polizia della Questura di Como è intervenuta intorno alle 21.30 per la segnalazione di un giovane ferito: quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato un 19enne in evidente stato di ebbrezza con un'escoriazione al volto, sul naso. Il giovane, uno straniero con regolare permesso di soggiorno, ha riferito ai poliziotti di aver avuto una lite con altre 4 persone, di nazionalità somala a suo dire, che poi si sono date alla fuga. Il 19enne, però, visto il suo stato, non è riuscito a fornire molti dettagli.

I poliziotti hanno chiamato il 118: in piazza San Rocco è arrivata un'ambulanza della croce rossa di Lipomo che ha portato il 19enne all'ospedale Sant'Anna per medicarlo.