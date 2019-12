Via Varesina, investita una donna di 50 anni: è gravissima

Aggiornamento: è purtropppo deceduta all'Ospedale Sant'Anna di Como la donna investita questa mattina sulla Varesina, all'altezza di Villa Guardia.

Questa mattina, 20 dicembre, poco prima delle 7 c’è stato un gravissimo incidente in via Varesina, nel territorio di Villa Guardia: un’automobile, che arrivava da Montano Lucino, ha investito una donna di 50 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. La vittima è stata sbalzata a diversi metri di distanza e le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai sanitari della Croce Verde di Fino Mornasco giunti sul posto, tant’è che è stata necessaria subito una manovra di rianimazione.

La donna è poi stata portata in codice rosso al Pronto soccorso del Sant’Anna, in condizioni disperate.

Soccorso anche il 25enne alla guida, per un malore, ma il ragazzo si è rifiutato di farsi portare in ospedale dall’ambulanza dell’S.O.S di Olgiate Comasco.. Sul posto ovviamente i carabinieri che hanno proceduto subito ai rilievi necessari.

Sulla Varesina traffico in tilt fino dopo le 9.