Furgone incastrato a Cernobbio nella strettoia: liberato dai vigili del fuoco

Curioso intervento dei vigili del fuoco di Como a Cernobbio, dove un furgoncino è rimasto incastrato nella strettoia di via Colonna. E' successo intorno all'ora di pranzo di lunedì 24 giugno 2019. Forse "tradito" dal navigatore, come già successo in passato in altre zone della provincia, il conducente si è infilato nella stradina rimanendo bloccato. Per liberarlo sono dovuti intervenire i pompieri con una speciale apparecchiatura dotata di un cavo di acciaio che, ancorato a un punto fisso, ha tirato il mezzo, disincastrandolo e rimettendolo in carreggiata.