Incendio a Valbrona: una casa completamente distrutta

Una casa in via Alla Fontana nel Comune di Valbrona è stata quasi completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio è divampato probabilmente a causa di un problema alla canna fumaria. In poco tempo il rogo ha distrutto la casa. Complici le condizioni meteo contraddistinte da intenso vento ma anche il fatto che nell'abitazione sembra fossero accumulati numerosi mobili. Sebbene la casa fosse abitata non si sono registrati feriti, intossicati o ustionati. La mobilitazione dei vgili del fuoco è stata ingente: otto le squadre intervenute da Canzo, Erba e Como.

Sono giorni particolarmente favorevoli al divampare di incendi, soprattutto nei boschi, a causa del vento che sta soffiando su gran parte della Lombardia. La Regione ha diramato l'allerta. I vigili del fuoco ricordano l'importanza della manutenzione degli impianti di riscaldamento e in particolare delle canne fumarie.