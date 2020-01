Incendio a Cadorago: un tetto in fiamme

Incendio a Cadorago: nel primo pomeriggio del 24 gennaio 2020 il tetto di un'abitazione in via San Martino è andato a fuoco. Due squadre dei vigili del fuoco con autoscala e autobotte sono intervenute sul posto per confinare e spegnere l'incendio. In tutto sono stati impegnati 18 pompieri. Il rogo non ha causato feriti o intossicati.

Con ogni probabilità l'incendio è stato causato da un malfunzionamento della canna fumaria. Infatti, con la stagione fredda si moltiplicano questo tipo di incendi, spesso per colpa di una mancata o scarsa manutenzione degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie. A tal proposito i vigili del fuoco di Como hanno diffuso un piccolo ma utile vademecum con le regole d'oro per evitare spiacevoli imprevisti che potrebbero anche rivelarsi fatali.