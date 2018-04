Campione d'Italia, stalker incendia l'auto dell'ex fidanzata: denunciato

Ha incendiato l'auto dell'ex fidanzata a Campione d'Italia, ma è stato scoperto e identificato dai carabinieri.

L'episodio risale alla serata di domenica 8 aprile 2018: intorno alle 21.40 i carabinieri del Nucleo di Campione d’Italia sono stati allertati per l’incendio di una vettura Audi A6 posteggiata nel parcheggio “Gaggini” di Campione.

I militari hanno subito domato le fiamme con gli estintori, poi hanno richiesto l’intervento dei Pompieri di Melide che, una volta giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona.

Le indagini

Proprietaria del veicolo è una donna di 28 anni, cittadina rumena, che ha subito indicato il probabile coinvolgimento di un suo ex spasimante che da tempo la importunava. I carabinieri hanno quindi subito indirizzato le attività investigative a un possibile movente sentimentale. Nel corso delle indagini, alle quali hanno collaborato i colleghi di Gravellona Toce ed il Comando della Polizia Locale di Campione, numerosi indizi sono quindi stati raccolti nei confronti dell’uomo, un 49enne incensurato di Verbania: la sua casa è stata perquisita e durante l'interrogatorio dei carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti.

La confessione dell'uomo

Secondo quando confessato, il 49enne è arrivato a Campione in macchina nella serata dell'8 aprile e, dopo avere accertato la presenza del veicolo della donna posteggiato nel parcheggio “Gaggini”, gli ha dato fuoco utilizzando della benzina contenuta in una tanica che aveva portato con sé.

I carabinieri hanno sequestrato i vestiti indossati dall'uomo al momento dei fatti e stanno cercando la tanica che l’uomo ha affermato di avere poi gettato in un dirupo.

Il 49enne è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio.

Un episodio simile a quello avvenuto il 26 marzo 2018 all'autosilo Valmulini di Como: uno stalker, poi individuato in un vigile del fuoco, ha dato alle fiamme l'auto della ex compagna. A incastrarlo le telecamere di sorveglianza. Qui il video.