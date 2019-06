Hans Junior Krupe, il ragazzo ucciso a Veniano

Hans Junior Krupe aveva 25 anni. E' stato ucciso con una coltellata che lo ha ferito a morte durante la festa di paese che si stava tenendo a Veniano - paese di poco più di 3mila abitanti dove il giovane viveva con i suoi genitori di origine olandese - nel parco comunale in via Nazione Italiana. Lavorava per la ditta di spedizioni Ups

La lite

Secondo una prima ricostruzione dei fatti Hans sarebbe stato ferito a un fianco da una coltellata. L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di una lite scoppiata per futili motivi con altri giovani, forse a causa di qualche schizzo d'acqua mentre il gruppo di amici giocava vicino a una fontanella.

Il ferimento e i soccorsi vani

Dopo un acceso scambio verbale la lite è degenerata nella violenza e Hans è stato raggiunto al fianco da una coltellata violenta. La lama è penetrata troppo in profondità provocando una ferita che è risultata mortale. Tuttavia il ragazzo di Veniano sarebbe riuscito a trascinarsi a stento fino agli spogliatoi del campo sportivo dove avrebbe perso i sensi. E' stato soccorso lì, riverso a terra, in arresto cardiaco. Immediata la corsa all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, ma è stato tutto inutile.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Cantù, guidata dal capitano Francesco Coratti, hanno immediatamente dato i primi frutti. Nella notte è stato fermato un giovane italiano che è stato a lungo interrogato. Inoltre un'amica di Hans, la stessa che avrebbe cercato di aiutarlo chiamando i soccorsi, avrebbe riferito di avere visto alcuni giovani scappare.