Una voragine in strada: maxi lavori in piazza Vittoria per riparare tubo dell'acqua

Davvero un brutto guaio, quello che interessa la rete idrica di Como. I disagi hanno riguardato fin dalle prime ore della mattina del 20 febbraio 2018 numerosi quartieri della città, soprattutto nella zona est. I tecnici di Acsm-Agam e dei vigili del fuoco hanno passato al setaccio i tratti dove corrono le tubature della rete idrica per molte ore prima di trovare, finalmente, il guasto: il problema è stato individuato in piazza Vittoria, in centro Como, a due passi da Porta Torre.

Per operare ed eseguire i lavori di riparazione i tecnici hanno dovuto sventrare un tratto di strada e aprire una voragine che occupa mezza carreggiata. Praticamente la strada del girone in quel tratto è ridotta da due a una sola corsia. Questo significa che potrebbero esserci disagi al traffico soprattutto nelle ore di punta a causa del restringimento.

Non è dato sapere quanto occorrerà per ripristinare il corretto funzionamento della fornitura di acqua, e soprattutto quando la strada tornerà completamente percorribile.

Nel frattempo Acsm-Agam ha distribuito a numerose abitazioni scorte d'acqua potabile in sacchetti.