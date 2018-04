Sabato a Sagnino l'ultimo saluto a "Roby"

Si terranno sabato 14 aprile alle 9.30, nella chiesa di Sagnino a Como, i funerali di Roberto Albaredo, storico comesso di Frigerio Dischi scomparso per un malore nella notte dello scorso 11 aprile. In molti in città conoscevano Roby e anche oggi continuano le testimonianze di affetto e di vicinanza alla sua famiglia, alla moglie e alla loro figlia di 10 anni. Tutta la comunità musicale è rimasta scossa da questa morte improvvisa e anche oggi da Frigerio in via Garibaldi a Como, dove tra i colleghi di Roberto il dolore si legge sul volto, sono in molti i clienti e gli amici a passare per condividere questo tristissimo momento che ha lasciato tutti sgomenti.