Como, il ricordo dei negozianti di via Garibaldi nel giorno dei funerali di Roberto Albaredo

Un omaggio da parte dei commercianti di via Garibaldi a Como per Roberto Albaredo, per tutti "Roby", storico commesso di Frigerio Dischi scomparso per un malore nella notte dell'11 aprile2018 a soli 53 anni.

Lo hanno allestito nella mattina di sabato 14 aprile i negozianti della via in cui si affaccia il negozio in cui da quasi 25 anni lavorava Roberto. Una composizione floreale con il simbolo della musica, la sua grande passione, e un cartello appeso all'inferriata: la foto di Roberto e la frase "I tuoi colleghi di via Garibaldi, per sempre con noi".



E proprio il 14 aprile nella chiesa di Sagnino sono stati celebrati i funerali di Albaredo. Molte le persone che si sono strette, commosse, intorno alla moglie e alla figlia di 10 anni. In molti in città conoscevano Roby e sono state tante le testimonianze di affetto e di vicinanza alla sua famiglia.