Como, multato il ciclista Ballerini: non ha utilizzato la pista ciclabile

Il ciclista Davide Ballerini, rimasto coinvolto in un incidente non grave avvenuto nel pomeriggio del 31 maggio 2018 in via per Cernobbio a Como, è stato multato dalla polizia locale. L'atleta, che stava percorrendo in sella alla sua bici il tratto di strada che collega Como a Cernobbio, ha violato il comma 9 dell'articolo 182 del codice della strada: "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento". Ebbene sì, in quel tratto di strada esiste una pista ciclabile e quindi, nonostante Ballerini sia un ciclista professionista che corre su strada, secondo la legge avrebbe dovuto pedalare sulla pista ciclabile rialzata tra villa Olmo e Tavernola. I vigili non hanno potuto fare altro che comminargli una multa da 25 euro.