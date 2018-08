Como, passeggiano nei boschi della Valbasca e trovano una bomba

Un altro ordigno bellico, probabilmente inesploso, è stato trovato a Como, in un sentiero nei boschi della Valbasca, nel pomeriggio di martedì 14 agosto 2018. Non è la prima volta che nella zona vengono trovate bombe, ordigni e proiettili di questo genere. Non è un caso la vicinanza nella zona della ex polveriera di Albate.

Questa volta è stato rinvenuto un proiettile d'artiglieria, probabilmente della seconda guerra mondiale, trovato per caso da due residenti di Albate che stavano passeggiando in una zona pare poco battuta dalle persone. L'ordigno verosimilmente è stato portato alla luce dai temporali dei giorni scorsi che hanno smosso la terra facendolo emergere.

Allertati gli artificieri che dovranno fare le verifiche sul proiettile e, nel caso, farlo brillare.