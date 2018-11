Droga nel parco del Lura: spacciatori messi in trappola e arrestati dai carabinieri a Bregnano

Nuova operazione dei carabinieri della Compagnia di Cantù contro lo spaccio di droga nei boschi del Parco del Lura a Bregnano, già in passato al centro di blitz simili: due spacciatori sono stati arrestati nel pomeriggio di venerdì 16 novembre 2018 dai militari della Stazione di Cermenate.

In flagranza di reato sono stati arrestati due cittadini marocchini di 43 e 25 anni, rispettivamente B.M. e A.F. le loro iniziali, irregolari sul territorio dello Stato, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione giunge a corollario di una meticolosa attività di monitoraggio delle aree boschive da parte dei carabinieri (nel caso specifico in quelle del “Parco del Lura”) esplicata attraverso numerosi sopralluoghi e servizi di appostamento.

L'arresto

Il notevole quantitativo di uomini impiegati nell'operazione per la repressione del fenomeno, che riguarda i boschi del parco che abbraccia i comuni di Bregnano e Lomazzo, ha fatto sì che i due pusher venissero accerchiati e si ritrovassero senza vie di fuga.

Ciononostante, gli spacciatori, sorpresi a bivaccare intorno alla tenda nella quale si erano accampati, hanno tentato in tutti i modi di divincolarsi e di aprirsi una via di fuga tra la boscaglia.

Tuttavia, hanno trovato dinanzi a loro il “muro” predisposto dai Carabinieri che li hanno bloccati.

I due sono stati perquisiti e trovati in possesso di circa 40 grammi di cocaina, 6 grammi di eroina, 2,7 gr di hashish, telefoni cellulari, un bilancino di precisione, una mazza da baseball, materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro penale. I due sono stati arrestati e portati nel carcere Bassone di Como in attesa di giudizio di convalida, mentre l’accampamento è stato smantellato.