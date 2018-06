Spaccia marijuana ai giardini a lago di Como: arrestato

Ancora un arresto per spaccio di droga ai giardini a lago di Como: nel pomeriggio di lunedì 11 giugno 2018 in manette è finito un giovane di 28 anni del Gambia, bloccato dalla polizia durante un controllo nella zona.

Sono passate da poco le 18 quando una pattuglia della polizia passando dal parco di viale Puecher ha notato alcuni cittadini extracomunitari che si scambiavano un piccolo sacchetto con fare sospetto. Gli agenti hanno deciso quindi di verificare cosa stesse succedendo e si sono avvicinati al gruppetto. A questo punto il 28ene, A.M. le sue iniziali, ed il suo interlocutore, hanno tentato di liberarsi di quanto avevano in mano gettando a terra il sacchettino e cercando di distruggerlo. Gli agenti, velocemente, sono riusciti a recuperare l’involucro: al suo interno 12,38 grammi di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno perquisito il gruppo e hanno trovato nelle tasche del 28enne gambino 30 euro (possibile provento dell’attività di spaccio). L'uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e portato in Questura per gli accertamenti di rito.

A carico del 28enne sono risultati precedenti di Polizia anche per reati commessi contro il Patrimonio.