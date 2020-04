Diario emotivo ai tempi del coronavirus (4.20)

Non si riesce a stare in pace nemmeno chiusi in casa. Tu sei lì buono buono, che resisti alle lusinghe del divano rimettendo ordine nei cassetti, che immagini cosa avresti fatto domani se fosse stata una di quelle vecchie domeniche di una volta. Ma poi arriva Fontana e ti informa che da domani, casomai ti venisse il guizzo di uscire, è obbligatoria la mascherina o la sciarpa o il foulard. Borrelli no, lui non la mette. Tiè. Poi si riaccende Salvini - sempre più macchietta di questa commedia all'italiana che così surreale non l’avrebbero mai immaginata nemmeno a Cinecittà - e dice che la scienza qui non basta, che occorre pregare tanto la Madonna soprattutto a Pasqua, che le chiese vanno riaperte anche se non le hanno mai chiuse. Vorrei servirgli una Messa ma non posso: ascolto canzoni, leggo libri. Faccio la pizza. Nemmeno il tempo di metterla in forno che la Murgia mi distrugge Battiato e il web mi demolisce la Murgia. Fanculo, è solo sabato. Una volta domani andavo al mare, ma la Capua dice che lui non se ne va nemmeno in estate. Mi arrendo, bandiera bianca

E così è domenica. È primavera e ci sono 20 gradi. È uno di quei giorni in cui abitualmente Como e il suo lago si riempiono di gente. Ma oggi non c’è in giro un’anima, la città è spettrale. Qualcuno ricorda le domeniche del 1973, quando per la crisi petrolifera si vietò la circolazione delle auto ma non delle persone. Stiamo assistendo a qualcosa mai visto prima e che giorno dopo giorno ci sgomenta sempre più, uno sgomento che aumenta di pari passo all’incedere sempre più incerto di chi sta governando la pandemia. Qualcuno si chiede se dopo questa tragica esperienza si chiuderà l’era dell’impreparazione. Perché stiamo minando ogni elemento del vivere civile con provvedimenti isterici; perché stiamo innalzando la bandiera del distanziamento e dell'isolamento come unica soluzione alla mancanza di approcci scientifici. Si arriva così a sera spossati anche senza avere fatto nulla. Con la Regina Elisabetta a chiedere al popolo inglese di essere resistente e forte come durante la seconda guerra mondiale ma senza nemmeno la consolazione di potersi abbracciare. Con il ministro Azzolina che per mantenere viva la disperazione ipotizza la chiusura delle scuole anche in autunno. Ci aspetta una settimana calda. (Foto sopra Gin Angri)

4 aprile (Italia cinica)

“Non si esce fino almeno a metà maggio”. La mattina inizia così. Con l’incauto messaggio, per usare un eufemismo, del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Da quel momento la giornata diventa una corsa a smentire e smorzare. Segno evidente della schizofrenia di chi sta governando la stituazione senza riuscire a non trasformare in farsa una tragedia: regolamenti e ordinanze come pioggia di un aprile che non c'è più, regioni e stato in perenne contrasto, tecnici e politici che hanno perso la bussola. La giornata prosegue con l’immancabile infornata di notizie terroristiche: il virus si diffonde anche nell’aria; il virus ti raggiunge anche da 8 metri; il virus è un cecchino; i gatti ti infettano. Quando nel tardo pomeriggio è il momento dei nostri numeri quotidiani, si è già sfiniti. Con la conferma che l’onda nera non si è ancora arrestata in modo significativo, lo scoraggiamento ci fa cannibali. Ché tanto c’è sempre qualcuno da sbranare, possibilmente sotto casa. Un colpevole da dare in pasto a tutti noi: per i troppi morti, per i contagi che non diminuiscono, per i conti che non tornano mai. E quindi via con lo show serale fatto di domande senza risposte e paragoni con gli stati vicini e lontani, ieri la Germania, oggi la Svezia, domani chissà, magari la Svizzera.

E mentre tutto questo schiamazzo ci paralizza più delle mura di casa, all’insicurezza autoprodotta si aggiunge l’approssimazione di chi ci sta guidando in questi giorni storti. Ci hanno tolto tutto - in mancanza di altre soluzioni spendibili - e non contenti si lanciano in sadiche previsioni che spengono ogni speranza di un ritorno non alla normalità ma alla civiltà. Più che una necessità - che dovrà essere comunque dimostrata dai fatti e non dalle tante parole dette la mattina e sconfessate la sera – quella del distanziamento sociale sembra quasi una minaccia. Non abbiamo ancora capito nulla di cosa sia stato fatto di giusto o sbagliato durante questo mese di isolamento, che già si offrono al suddito scenari apocalittici. Una sorta di preparazione alla definitiva, in quanto necessaria, mancanza di libertà che verrà. Si dice che non potremo abbracciarci con lo stesso peso con cui si può dire che non mangeremo le patatine. C’è un tale cinismo in certi proclami da far venire la pelle d’oca. Fino a pensare che in tutto questo il minore dei mali sia il virus e che il peggiore sia sempre l’uomo. Vi lascio con la perla del giorno. Maria Elena Boschi (Italia Viva, ricordatelo) dice che bisogna pensare a un bonus di 500 euro per le famiglie, affinché la prossima estate si vada tutti in vacanza in Italia e non all’estero. E noi che si pensava di andare tutti alle Cayman. (Foto sopra m/p)

3 aprile (Abbey Road)

Questa notte pensavo all’ultimo concerto visto, qualche mese fa a Milano. Tutti stretti stretti al Fabrique per ascoltare le canzoni di Michael Kiwanuka. Così stretti sotto il palco che a un certo punto io e Paolo ci siamo spostati indietro con la scusa di bere una birra. Poi una serata con Omar Pedrini, con un lungo abbraccio alla fine, e ancora le mie Strade Rosse interrotte dopo gli ultimi incontri di gennaio e febbraio. Facevamo anche cose belle prima che la furia della tempesta ci fermasse dentro casa. Là fuori non correva solo un mondo fatuo, là fuori ci si dannava per costruire sentieri meno affollati, lastricati con azioni etiche e gesti naturali. Ora non ci resta che ritrovare tutti il giusto equilibrio: l'ego dovrà cedere passi all'eco.

Ora siamo come foglie al vento staccate dai rami, file ordinate in coda al supermercato o alla farmacia. Vestiti di silenzio e paura. Ancora increduli di essere caduti a terra mentre l’albero della vita veniva accarezzato dalla primavera. Ci affacciamo alle finestre ma quel poco che scorre lo fa così lentamente da far sembrare quest’eterna domenica più una cartolina che un film. Un intervallo senza scadenza che ci mostra ogni giorno la stessa immagine. Si consuma vita senza accompagnarla con buoni ricordi da portare con noi. E chissà se se stiamo capendo quanto è importante la nostra libertà, non solo fisica. Davamo tutto per scontato, ci sentivamo intoccabili nelle nostre azioni quotidiane. Ci saranno grandi riconquiste da fare e un nuovo mondo da costruire. Magari migliore e davvero sostenibile. Ma intanto guardate quella foto lassù, sembra un po' Abbey Road senza i Beatles. Il bello è che mi hanno suonato perché non sono scattato subito al verde. Dura cambiare vecchie abitudini. (Foto sopra m/p)

2 aprile (Democrazia)

Non è finita. Il prossimo traguardo è quello del 13 aprile. Fino ad allora tutti ancora "protetti" dalle nostre mura di casa. Poi si vedrà ma è del tutto evidente che difficilmente le cose miglioreranno primo di maggio. Intanto la giornata di ieri si è distinta per un'altra baruffa tutta italiana. Tema, le passeggiate di un genitore con i figli sotto casa. Il ministero dell'Interno dice che si può; Fontana dice che in Lombardia non si può perchè "qui rimane in vigore la nostra ordinanza". Peccato che la stessa dicesse che non si poteva, ma sono dettagli. Alla fine della giornata, a rimettere ordine tra le fila ci pensa il premier Conte, il quale, mentre annuncia il prolungamento delle restrizioni almeno fino a Pasquetta, rimette bambini e genitori in casa. Fine della querelle e dell'ora d'aria. Sarà lunga, lunghissima questa vicenda. Vedremo nelle persone reazioni sempre più scomposte, dettate dalla paura e dall'insicurezza di un momento che tocca, con effetto domino, tre fronti: sanitario, sociale, economico.

Benissimo mettere la salute di tutti al primo posto (anche se abbiamo mandato molti medici a combattere questo virus con strumenti a dir poco inadatti, un po' come la nostra epica campagna di Russia combattuta con i soldati mal equipaggiati) ma farlo dimenticando tutte le vittime degli effetti collaterali sarà un errore che pagheremo altrettanto caro e per un tempo indefinito. La discussione è molto accesa e si divide sostanzialmente tra due fronti contrapposti: quello che accetta senza protestare ogni misura di limitazione della libertà in nome della salvezza propria e degli altri, che è maggioranza; quello che pur rispettando il coprifuoco si pone mille domande sull'opportunità e sulle conseguenze, che è minoranza. Comunque la si pensi, in questo momento in cui l'emotività condiziona ogni ragionamento, un sano confronto rimane un bene prezioso per ogni democrazia. (Foto sopra m/p)

1 aprile (I nostri volti)

Sono passate più di tre settimane, marzo se ne è andato. Arriva aprile e un altro mese lo passeremo chiusi in casa ostaggi del virus e delle regole che ci sono state imposte per arginarlo. Non era mai successo prima che un intero paese fosse stato messo ai domiciliari per così tante settimane, nemmeno in tempo di guerra. Ci credevamo invincibili, invece l’unica risposta che riesce a darci oggi la scienza, nell’anno 2020, è quella di stare chiusi in casa. Non parliamo della politica, che dopo aver depauperato la sanità e dopo aver balbettato amenità per settimane, ora si mette a fare la voce grossa. Ci sarebbe da piangere se già non avessimo esaurito tutte le lacrime. E mentre l’Europa si dimostra nuovamente inconsistente, incapace come sempre di mostrare un volto umano, l’Italia impaurita ritrova tra la sua gente un orgoglio patriottico persino superiore a quello abitualmente riservato alla nazionale di calcio quando gioca i mondiali.

È tutto un fiorire di tricolori che sventolano impazziti, vessilli di un popolo che lotta contro un nemico invisibile che ci tiene sospesi. Siamo così in balia delle onde che anche i social mostrano i segni della tempesta che imperversa sopra le nostre teste tra le nuvole e il cielo. Lo scorso anno ci siamo fatti vedere come saremmo stati da vecchi, ora mostriamo come eravamo da giovani. Un momento bizzarro dove pochi ci mettono la faccia di oggi. Un po' per pudore e un po' per paura. Perché intanto si muore, perché nessuno è davvero al sicuro: non negli ospedali, non nelle case. Mentre le nostre città sono vuote, senza più quella vita che sembrava soffocarle di così tanta umanità. E chissà se quando torneremo a riempirle faremo meno rumore della pioggia. (Foto sopra m/p)

