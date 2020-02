Tumore al seno: Valduce e Sant'Anna riconosciuti come centri di eccellenza

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia ha annunciato che, d'ora in avanti il tumore al seno (carcinoma mammario) sarà curato in centri di assoluta eccellenza (le BREAST Unit). Le donne saranno quindi seguite in ogni fase della malattia: dalla diagnosi alla riabilitazione psicologica e funzionale.

La buona notizia per i residenti della provincia di Como è che ci sono ben due centri di senologia autorizzati come eccellenza nel territorio: il Sant'Anna (parte della Asst Lariana) e l'Ospedale Valduce.

Le caratteristiche dei centri BREAST Units

I Centri di Senologia lombardi pubblici e privati accreditati e a contratto per appartenere alla Rete regionale 'BREAST Units Network', devono avere le seguenti caratteristiche:



• garantire elevati livelli di qualita' di cura e operare con team multidisciplinari e multiprofessionali;



• garantire adeguati volumi di attivita', come indicato dal DM n.70/2015, e in, particolare, assicurare 150 interventi di mammella (con un range del 10%), o che, nel caso di volume di attivita' inferiore, abbiano ottenuto dalla ATS di riferimento l'approvazione di un progetto operativo di attivazione/potenziamento di una BREAST Unit interpresidio o interaziendale, in base alle normative nazionali e regionali vigenti;



• assicurare una numerosita' di interventi per singolo chirurgo senologo di almeno 50 interventi/anno;



• erogare percorsi di presa in carico dei pazienti secondo i criteri di qualita' definiti nel sistema di monitoraggio regionale, con particolare attenzione al rispetto dei tempi che devono intercorrere tra il sospetto diagnostico, la conferma diagnostica e l'inizio del trattamento.