Ospedale Sant’Anna: un giorno di chiusura per l’ufficio cartelle cliniche

L’ufficio Cartelle Cliniche dell’ospedale Sant’Anna sarà chiuso giovedì 23 luglio. Le cartelle cliniche possono essere richieste anche via mail. Chi necessitasse di assistenza per la compilazione dei moduli (scaricabili dal sito nella sezione Cartelle Cliniche, Documentazione Presidio ospedaliero Sant’Anna) per l’invio della richiesta o altre informazioni, potrà contattare il numero 031/5859800 dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì