Ticosa, Terragni demolisce Butti

Il derby della Madonnina, nettamente vinto domenica scorsa dai nerazzurri, ha avuto un post partita anche a Como. Ieri, infatti, l'interista Attilio Terragni, particolarmente galvanizzato dal successo, ha demolito il milanista Marco Butti sul progetto Ticosa. Anticipando la presentazione del masterplan in Commissione Urbanistica a Palazzo Cernezzi, ieri mattina Terragni si è espresso senza riserve, com'è nel suo stile, sulla sua pagina Facebook.

Ben tre i post dedicati alla Ticosa, ma già il primo non lasciava dubbi sul pensiero in materia di AttilioTerragni: "Ma avete visto la proposta Ticosa dell’ufficio tecnico del Comune di Como? Povera città morta anche nel disegno. Neanche un pessimo studente del primo anno di qualsiasi facoltà è così incapace".

E poi, l'ultima bomba: "E queste casette anni 60 con la fontana? Vogliamo proprio che la città sia questa roba qua?".

Se le paratie sono un incubo, anche la Ticosa non scherza. Là dove c'era una tintostamperia e poi un posticcio parcheggio, oggi c'è una giungla che aspetta da anni una bonifica definitiva che la possa poi proiettare in un contesto cittadino moderno. La soluzione proposta dal Comune ha già diviso la città. Normale. Quel che più preoccupa è la quasi totalità di pareri contrari espressi dagli architetti, non ultimi quelli tombali delle comissioni interne dell'Ordine. Quella di Terragni non è quindi una voce nel deserto. Tutt'altro.