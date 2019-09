Il Telegraph: "Como camaleonte, la città lacustre italiana si sta reinventando"

L'osanna per il Lago di Como arriva in quest'ultima occasione dal londinese Telegraph. In un lunghissimo articolo, il prestigioso quotidiano inglese ha esaminato tutte le ragioni che stanno portando il Lario a confermarsi come una delle mete più cool del momento, un prestigio raggiunto anche grazie alle sue delizie culinarie.

"George Clooney, motoscafi Riva e palazzi decorati e secolari - scrive il Telegraph. Clooney (nonostante le voci di un suo trasferimento sull'altra sponda, ndr) è ancora onnipresente, così come le barche che attraversano l'acqua da Bellagio a Cernobbio, ma la fuga rurale più comoda, lussuosa e pittoresca per l'elite milanese sta iniziando a sembrare un po' diversa. Puoi vederlo nei dettagli della trapunta Chanel dei posti a sedere e nella carta da parati Chinoiserie progettata da Fromental per il nuovo Mandarin Oriental di Blevio, e nel menu degustazione che comprende ravioli saltati in padella e maialino da latte al Sereno di Torno".

"Il modo in cui Como pranza o cena nel 2019 riflette il modo in cui l'area è cambiata nel suo insieme. Le opzioni per cenare sono notevolmente migliorate. Ho avuto un assaggio della vecchia Como di recente - scrive Mark C. O’Flaherty - quando ho fatto una passeggiata dal Filario Hotel & Residence - l'elegante e unico membro Design Hotel nella regione - allo Stone House Restaurant. Si avvicina all'unanimità recensioni "eccellenti" su TripAdvisor, che avrebbero dovuto suonare campanelli d'allarme. Al contrario, la nuova Como si rtrova nelle tendenze giapponesi dello chef stellato David Caranchini e nel suo piccione rivelatore cotto in una crosta di sale e pennini di cacao da Materia. Caranchini sta cucinando alcuni dei piatti più inventivi, moderni e inaspettati che ho incontrato da secoli. Se il suo ristorante fosse a Londra, sarebbe impossibile ottenere una prenotazione".

"Como è cambiata perché Milano è cambiata", afferma Eric Egan, l'architetto d'interni responsabile del nuovo Mandarin Oriental, ricavato dalle eleganti ossa di una villa del XIX secolo che era anche, in precedenza, un hotel molto meno affascinante. "Le persone hanno aspettative diverse in termini di design e lusso a Milano, e questo si riversa sul Lago di Como, perché è distante solo mezz'ora. Inoltre, la parte destra del lago era una terra di nessuno, ma ora è lì che si trova nuova energia".

"Sia Filario che Il Sereno hanno aperto negli ultimi anni e hanno alcuni degli interni contemporanei di maggior successo in Italia. Filario è una sinfonia minimalista in toni di grigio con linee pulite, mentre Il Sereno è la visione olistica della designer Patricia Urquiola, piena dei suoi mobili e fabbricazioni distintivi chic. Questo è uno dei migliori e sicuramente più fotogenici hotel del mondo. Il servizio può essere eccessivo (per favore non leggermi l'intero menu, lo sto già guardando), ma nel complesso è superbo. Ho avuto sicuramente l'impressione che si stiano sforzando di offrire qualcosa di livello successivo.

"Anche la vecchia Como - prosegue ancora Mark C. O’Flaherty sul Telegraph - ha avuto un restyling. Quest'estate, il Grand Hotel Tremezzo - uno di quei favolosi mega resort in stile art nouveau con giardini epici - ha collaborato con il marchio di moda svedese CDLP per creare una gamma di costumi da bagno perfetta per un tuffo da un motoscafo Riva. I bauli sono super luminosi e modesto. Come è il salone di musica dell'hotel, pieno di divani e sedie imbottiti in velluto in una varietà di colori pop acido macaron. L'hotel ha rinominato la sua raffinata terrazza da pranzo come La Terrazza Gualtiero Marchesi in questa stagione, servendo piatti del vasto repertorio dell'omonimo chef stellato.