Piscina di Casate, lavori al via: chiusa fino a gennaio

Chiuderà lunedì 3 settembre 2018 la piscina di Casate: la stagione estiva al centro sportivo alle porte di Como , che ha registrato 20mila presenze da giugno, terminerà pertanto domenica. Ancora pochi, dunque, i giorni a disposizione per gli amanti del nuoto e del relax nel parco esterno: da lunedì le vasche saranno chiuse al pubblico per permettere l'avvio dei lavori di ristrutturazione della vasca coperta. Le opere in programma comprendono la demolizione e il rifacimento del solaio e del piano vasca, con sostituzione di una parte dei sottoservizi e in particolare delle tubazioni per la distribuzione del trattamento aria. I lavori sono inderogabili per il corretto mantenimento dello stato di funzionalità dell'impianto e dureranno non meno di quattro mesi, la piscina pertanto resterà inagibile fino all'inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda la scuola di nuoto, è disponibile la piscina Sinigaglia con un'ampia programmazione di corsi per bambini e adulti.

Confermato, intanto, dal Comune il cronoprogramma per lo stadio del ghiaccio di Casate: i lavori dovrebbero concludersi in tempo per permettere la ripresa dell'attività agonistica a metà settembre.