Deepika Padukone e Ranveer Singh si sposano a Villa del Balbianello il 14 e 15 novembre

Lo avevamo annunciato in anteprima lo scorso settembre, quando ancora non si sapeva quale location sul Lago di Como averbbe ospitato il matrimonio tra le star di Bollywood, baciate anche da Hollywood, Deepika Padukone e Ranveer Singh. Poi lo scorso ottobre abbiamo rivelato che ad ospitare queste nuove nozze vip sarebbe stata Villa del Balbianello, il bene Fai più visitato d'Italia. Il sì è atteso tra pochissimi giorni, giovedì 14 e venerdì 15, con due distinte cerimonie, che vedranno il Lario nuovamente sotto i rifelettori dopo l'arrivo di Mick Jagger e il coloratissimo matrimonio miliardario a Villa Olmo. A Villa del Balbianello, location non certo nuova ai grandi appuntamenti, tutto è quasi pronto per fare da inimitabile cornice a un evento che sta riempiendo da mesi le cronache di tutti i giornali indiani ma non solo. In Tremezzina sono attesi nei prossimi giorni decine di ospiti e vip invitati dalla giovane e bellissima coppia protagonista di alcune delle pellicole più popolari in India. Va ricordato che dopo l'acquisizione da parte di Paolo De Santis di Villa Passalacqua, un'altra location da favola potrebbe aggiungersi al ricchissimo catalogo dell'offerta targata "Lake Como".