Il mistero dei sampietrini d'oro in via Borgo Vico vecchia

Nell'antica via di Borgo Vico, tra una bottega e l'altra, sono stati ritrovati dei misteriosi sampietrini dorati. Si tratta di un vero e proprio tesoro che non aspetta altro che essere portato alla luce come quello delle monete d'oro sotto l'ex Teatro Cressoni di via Diaz? Sarà tutto vero o solo frutto della fantasia degli artisti di Borgovico Street? Di certo una bella trovata per attirare l'attenzione sulle attività del quartire e per sollecitare con ironia il Comune di Como alla sistemazione del manto stradale del vecchio borgo. Per scoprire tutta la verità basta comunque partecipare alla festa la festa di inaugurazione di sabato 24 novembre organizzata dalla neonata Associazione Culturale Borgovico Street.

Questo vivace quartiere della città, rappresenta un vero e proprio gioiello storico e culturale: negli ultimi anni ha visto un forte sviluppo grazie alla presenza di molte nuove attività. Già in campagna elettorale moltissimi Comaschi avevano chiesto attenzione a via Borgo Vico vecchia attraverso una raccolta firme depositata in Comune. Animati dalla volontà di vivere in un posto "migliore", di riqualificare e valorizzare il carattere storico e artistico della Via che è di fatto la “porta della città”, ci siamo riuniti nell'Associazione culturale Borgovico Street invitando chiunque volesse ad iscriversi, sostenerla e partecipare attivamente. Via Borgo Vico è una zona strategica e l'Associazione ha lo scopo di trasformarla in un polo di eccellenza e una grande risorsa non solo per gli abitanti e gli operatori del quartiere, ma per tutta la città di Como e i turisti.