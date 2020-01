Marcia della Pace a Como e Cantù

In un momento in cui nel mondo si sono riaccesi diversi focolai di guerra, una Marcia per la Pace sembra quanto mai opportuna. Anche il nostro territorio aderisce al Mese della Pace con la manifestazione organizzata per domenica 19 gennaio: "Una provincia, una marcia, due cortei".

Il corteo di Como partirà da piazzale Montesanto alle ore 14.00 Interverrà Giovanna Pagani, presidente onoraria Wilpf Italia.

Il percorso

Partenza p.le Montesanto (area antistante caserma), via Leone Leoni, via Viganò, via Alciato, via Milano, piazza Vittoria (con sosta), largo Miglio, via C.Cantù, via Giovio, via Odescalchi, p.za San Fedele, via Pantera Pantero, via Indipendenza, via Vittorio Emanuele II, p.za Duomo, via Caio Plinio Secondo, p.za Cavour, lungo Lario Trento, via G. Marconi, viale Mafalda di Savoia e termine al monumento alla Resistenza Europea.



Il corteo di Cantù, per il quale la Lega ha fatto polemiche, partirà da via Milano, centro culturale islamico, alle ore 15.00.