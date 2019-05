Lago di Como: a Laglio è in arrivo George Clooney

George Clooney sta per riaprire le porte di casa. E il primo bentornato sul Lago di Como arriva dal sindaco di Laglio. Attraverso la sua pagina Facebook, Roberto Pozzi ha così commentato l'atteso ritorno della star di Hollywood: "C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi, d’antico… (per dirla col poeta), arrivano i primi caldi si respira aria d’estate e immancabilmente, si riaprono le finestre di Villa Oleandra. Annunciato anche per quest’anno l’arrivo del divo americano con moglie e prole al seguito. Laglio è pronta ad offrirgli quel “buen retiro” che per Clooney è come una seconda casa".

Poi il primo cittadino di Laglio ha ricordato la questione sicurezza e privacy, tema sul quale Pozzi è sempre molto attento: "Ricordo che è sempre in vigore l’ordinanza a tutela della sicurezza dei cittadini e a garanzia dell’ordine pubblico, che vieta assembramenti in prossimità degli ingressi. E’ stata inoltre emanata ieri l’ordinanza n. 21/2019 atta a interdire navigazione e sosta dei natanti a meno di 100 metri dalla costa.Pubblicata sull’albo on line e sul sito del Comune e inviata alle Forse di Polizia Giudiziaria e all’Autorità di Bacino".