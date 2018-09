Festa di fidanzamento a Villa Olmo per la figlia del miliardario indiano: in 600 sul lago di Como

Conquistato da Villa Olmo e dal lago di Como: si allunga sempre di più l'elenco dei vip affascinati dal panorama e dalle bellezze lariane.

Come riporta Il Giorno, il magnate indiano Mukesh Ambani, numero uno del colosso petrolifero Reliance Industries Limited con un patrimonio personale stimato in 20 miliardi di dollari, ha scelto Villa Olmo per la festa di fidanzamento della figlia con l'erede del colosso farmaceutico Piramal Group, Anand Piramal. Le nozze saranno celebrate a dicembre, ma la festa si svolgerà per una settimana a metà settembre 2018 a Villa Olmo. Secondo le prime indiscrezioni, nella dimora settecentesca sono attesi almeno 600 invitati, parenti degli sposi ma anche personalità di spicco dell'economia e della finanza internazionale protetti da un imponente apparato di sicurezza.

Solo per l'affitto della villa, riporta ancora il Giorno, il comune di Como incasserà 200mila euro, cui si aggiungerà l'indotto per il territorio: come detto, i festeggiamenti dureranno una settimana in cui gli ospiti soggiorneranno negli hotel di lusso che si affacciano sul lago. Non solo: il party prevederà sicuramente animazione, musica e banchetti sontuosi.

Villa Olmo di nuovo protagonista, dunque, dopo l'evento a inizio giugno firmato Dolce e Gabbana. Come in quell'occasione presumibilmente parco e villa saranno blindati per motivi di sicurezza. Lario di nuovo al centro delle cronache mondane: per diverse settimane Como e alcuni paesi rivieraschi hanno ospitato il set del film Netflix Murder Mystery con Jennifer Aniston e Adam Sandler, poi l'arrivo a Laglio, ospiti di George Clonney a Villa Oleandra, di Harry d'Inghilterra e consorte. Adesso la mega festa di fidanzamento in stile Bollywood.