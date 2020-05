Mercato di Como: primo giorno di riapertura all'insegna della (quasi) normalità

Era il giorno che tutti gli ambulanti del mercato merceria di Como aspettavano: la riapertura totale dopo due mesi e mezzo di chiusura forzata a causa dell'emergenza coronavirus.

Intorno alle mura della città è tornato il fermento del sabato pomeriggio, ma con qualche differenza rispetto a quanto eravamo abituati. Innanzitutto sono stati predisposti due percorsi per regolare il senso di marcia dei pedoni. Poi sono stati predisposti i controlli da parte della polizia locale, e questa volta non per combattere abusivismo o borseggi, ma per assicurarsi che venissero rispettate le norme anti-contagio, cioè distanze di sicurezza tra le persone e mascherine su tutti i volti.

Immancabili, però, i fuori-programma: gli agenti della polizia locale hanno avuto un bel da fare nell'attività di controllo, soprattutto per invitare le persone che per un motivo o per l'altro non indossavano la mascherina a provvedere immediatamente.

Si è, poi, verificata qualche lite.

Alcuni ambulanti hanno inveito contro un paio di ragazzi che non indossavano la mascherina. La paura, forse, è quella che per colpa di poche persone che non si attengono alle norme anti-covid possa andarci di mezzo l'attività dei già tanto provati ambulanti. I vigili hanno provveduto a sedare la lite mentre l'assessore alla Sicurezza, Elena Negretti, presente in quel frangente, ha provveduto in proma persona a fornire ai ragazzi una mascherina.

