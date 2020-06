Covid, zero contagi in 4 province lombarde. Anche a Como

E' forse la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria che in Lombardia ben quattro province fanno registrare zero contagi. A dirlo è il bollettino diffuso da Regione Lombardia il 29 giugno 2020: Como, Pavia, Sondrio e Lodi non hanno fatto registrare nuovi casi di Covid-19. Segno evidente che il contagio si è attenuato tantissimo. Basta dire che Bergamo, la città più colpita, ha avutoi solo 13 nuovi casi. Cremona e Lecco solo 2 contagi, Monza e Mantova 3, Varese 5, Brescia 9, e tutta l'area metropolitana di Milano solo 36.

Nonostante questo il governatore Attilio FOntana ha prorogato l'obbligo delle mascherine anche all'aperto fino al 15 luglio.

