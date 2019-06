Clooney e Amal al Gatto Nero di Cernobbio: cena romantica sul lago di Como

George Clooney e la moglie Amal felici e sorridenti al Gatto Nero di Cernobbio, il ristorante sul lago di Como spesso scelto dall'attore americano per le sue cene lariane.

Nel servizio con tanto di foto pubblicato sul Daily Mail si vede Clooney sorridente, completo e camicia bianca, accanto alla splendida moglie in abito rosso, stringere mani e scambiare chiacchiere con gli amici fuori dal locale.

La serata mondana, secondo quanto riporta il giornale, giovedì 20 giugno 2019: una serata per loro due, in attesa dei super ospiti attesi per il weekend, la ex coppia presidenziale Barack e Michelle Obama con le figlie al seguito. Un evento per cui da giorni fervono i preparativi e le misure di sicurezza.