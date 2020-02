Giornata mondiale del gatto, salvataggi, fughe, amicizie con le volpi: ecco le loro storie a Como

Oggi è la giornata mondiale del gatto e abbiamo deciso di festeggiarli risfogliando Qui Como, alla ricerca di articoli che parlano di loro, i nostri pelosi domestici e non.

Diciamoci la verità. I gatti sono belli, affascinanti e hanno qual qualcosa che riesce ad attrarci anche se non sono propriamente 'codificati' per essere troppo coccoloni. Nonostante sia scientificamente provato che il loro attaccamento verso gli umani sia uguale se non maggiore a quello provato da cani, i gatti dimostrano diversamente il loro amore e spesso risultano distaccati anche se, dietro ogni loro azione c'è sempre una spiegazione logica, un dispetto, un ragionamento impossibile da cogliere se non si entra nella misteriosa mentalità felina.

Qui Como: i nostri articoli sui gatti

Abbiamo sfogliato i nostri archivi di un anno e oltre, per trovare le storie di Como e provincia che hanno visto i gatti come protagonisti, spesso di storie a lieto fine a volte, purtroppo no.

Partiamo da una storia finita bene, ovvero quella di un gatto a Cernobbio gettato dal finsetrino e salvato. Il micino era piccolo piccolo e grazie ad un intervento dei vigili del fuoco si è salvato.

C'è poi la vicenda di Grisù, con la coda incastrata nel 'motorino' di un divano automatico. Anche in questo caso operazione riuscita da parte dei vigili del fuoco.

Abbiamo la magica storia del gatto e la volpe fotografati a Laglio. L'amicizia di questi dua animali fotografati mentre mangiavano insieme, come una favola della Disney.

Poi è stata anche la volta di Sorin, gatto che si metteva in vetrina nel negozio del suo papà umano, in via Milano Alta, a Como. Nessuna scelta strategica di vendita dei proprietari, ma una scelta tassativa del gatto che desiderava dormire lì.

A Como non poteva mancare il gatto finito nel lago, ma ancora una volta tratto in salvo.

Insomma, le storie che vedono protagonisti i nostri amici gatti sono davvero tante. Purtroppo alcune non sono a lieto fine, ma oggi è la loro giornata e quindi lode ai gatti, che ci accompagnano nelle nostre vite con un tocco di stravaganza e mistero. E tanto amore.