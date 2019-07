Emergenza caldo a Como, aumentano i malori: record di telefonate al 118

Ondata di caldo africano a Como ed è boom di malori, soprattutto tra gli anziani. L'afa e del caldo eccezionale di questi giorni con temperature fin quasi a 40 gradi non si arresta e porta a un superlavoro per i mezzi di soccorso e per la centrale operativa del 118 a causa dell'aumento dei malori. Normalmente la sala operativa Laghi/Como di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) registra circa 520 chiamate al giorno, mentre nel weekend appena passato, caratterizzato appunto da temperature roventi, il numero è schizzato fin oltre 730. Il picco è stato registrato venerdì 28 giugno con 758 telefonate, passate a 728 sabato e 730 domenica. Lunedì 1° luglio il trend è in linea con i giorni precedenti. E la situazione è analoga anche nelle altre centrali operative del 118. Nell'area metropolitana di Milano venerdì sono state 2402 le chiamate.

Chiamate che, come detto, sono soprattutto per malori e che riguardano per più del 50% la popolazione anziana.

Un picco che mette a dura prova il servizio: la priorità va ovviamente alle richieste più urgenti, quelle in codice giallo e rosso nello smistamento dei soccorsi.