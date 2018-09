Brad Pitt a Jennifer Aniston, ritorno di fiamma sul Lago di Como

Brad Pitt e Jennifer Aniston, una delle coppie più celebri di Hollywood, sarebbero di nuovo insieme. Da qualche mese la notizia sta circolando sulle riviste internazionali di gossip e ora sembra che il ritorno di fiamma sia supportato da qualche elemento in più. A quanto scrive il magazine australiano New Idea i due attori avrebbero infatti trascorso un periodo di vacanza a Laglio, sul lago di Como, ospiti dell’amico George Clooney. Brad Pitt e sua figlia Shiloh sarebbero stati raggiunti dall'attrice, divenuta una star grazie al successo di Friends, al termine delle riprese di Murder Mystery, commedia prodotta da Netflix e girata proprio tra Como e Milano.

Una fonte anomina di New Idea ha così commentato il bel momento: «In questi giorni Jennifer ha finito le riprese in Italia e Brad ha portato Shiloh lì per un po’ di tempo. George Clooney è stato felice di ospitare Brad e Jennifer nella sua villa, ora che si stanno riavvicinando. I tre sono rimasti per la maggior parte del tempo nella tenuta di George ma hanno fatto anche un po’ di visite turistiche. È stato bello per Shiloh andare in giro, divertirsi un po' con Brad, e in particolare con Jennifer, dopo tutto lo stress recente».