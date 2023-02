Sagnino, edicola pronta a riaprire fin da subito ma solo al mattino

L'edicola di Sagnino è pronta a riaprire. L'assessore al Commercio del Comune di Como, Michele Cappelletti, ha incontrato il nuovo titolare che gestirà l'edicola della piazzetta del capolinea dei bus, la quale era chiusa da parecchio tempo. Il quartiere di Sagnino soffriva (e tuttora soffre) il disagio per l'assenza di una rivendita di giornali, riviste e quotidiani. Per questo motivo l'ex consigliere comunale Vittorio Mottola si era attivato per promuovere una petizione al fine di chiedere all'amministrazione comunale una deroga per il bar Scacco Matto, così da consentigli di vendere i giornali in attesa della riapertura dell'edicola. "Ma non ci sarà bisogno di questa deroga - ha spiegato Cappelletti a QuiComo - perché il nuovo titolare si è detto disponibile a riaprire già dalla prossima settimana, ma solo al mattino e solo con la vendita dei giornali. Nel frattempo si adopererà per la realizzazione di una nuova toilette così da permettere di estendere l'orario di apertura, ma per questo bisognerà aspettare qualche settimana".