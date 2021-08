Quartieri senza gas: cosa è successo esattamente a Sagnino e Ponte Chiasso

Ci vorranno ancora alcuni giorni per risolvere il problema che ha causato la mancanza di gas nei quartieri di Sagnino e Ponte Chiasso a Como. Dall'azienda 2iReteGas hanno spiegato in cosa è consistito il guasto. In via Deledda a Sagnino si è verificata la rottura di un tubo dell'acqua con conseguente perdita. Si è trattato di una perdita che durava da tempo e che ha poi causato un'infiltrazione nelle tubature del gas. Con il passare dei giorni e forse delle settimane i tubi del gas si sono riempiti di acqua.



Il problema è stato evidente nella mattina di domenica 22 agosto. I tecnici di 2ireteGas sono intervenuti insieme a quelli di Acsm-Agam per individuare il punto esatto dell'infiltrazione.Da giorni si scavano buche per far spurgare l'acqua grazie all'installazione di valvole. Il problema, però, per un gioco di pressione e gravità si è ripercosso anche nel quartiere di Ponte Chiasso, in particolare via Brogeda e un tratto di via Bellinzona. L'auspicio di 2iReteGas è di ripristinare la normale fornitura del gas entro la fine della settimana. Intanto molte famiglie sono senza acqua calda e fornelli per cucinare.