Masoud al servizio di Sagnino: finalmente riapre l'edicola

L'edicola di Sagnino ha finalmente riaperto i battenti. Questa mattina (1 marzo 2023) alle ore 10 si è svolta l'inaugurazione alla presenza dell'assessore al Commercio, Michele Cappelletti. Da tempo il quartiere chiedeva la riapertura di una rivendita di giornali, tanto è vero che è stata anche promossa una petizione coordinata dall'ex consigliere comunale Vittorio Mottola per chiedere al Comune di concedere una deroga al bar Scacco Matto per vendere i quotidiani in attesa della riapertura dell'edicola. Riapertura che, come detto, è avvenuta oggi.

Il titolare, Masuod Ghula, 39 anni, ha spiegato che "l'edicola resterà aperta dalle 7 del mattino alle ore 14, ma quando sarà stato realizzata la toilette resterà aperta tutto il giorno".

Ad spingere Masuod ad aprire un'edicola in un periodo storico non favorevole certo a questo tipo di attività è stata la convinzione che Sagnino ne abbia davvero necessità. "Conosco il quartiere - ha spiegato il nuovo edicolante - perché ho gestito in questa zona una pizzeria d'asporto. So che la rivendita di giornali è un servizio richiesto dai residenti. Inoltre, venderò anche articoli di cartoleria che rappresentano un altro servizio richiesto. Nel quartiere non ci sono molti negozi e i cittadini erano sempre costretti a spostarsi anche per piccoli acquisti. Con la mia edicola andrò incontro alle loro esigenze".