Acqua nei tubi del gas a Sagnino: "Conservate le spese sostenute"

2iReteGas ha fatto sapere che l’erogazione del gas metano fino ai contatori nei quartieri di Ponte Chiasso e Sagnino è stata completamente ripristinata. "Qualora gli apparecchi utilizzatori non dovessero funzionare per presenza di acqua nell’impianto interno dopo il contatore - hanno spiegato dall'azienda che distribuisce il gas a Como - i clienti finali dovranno contattare il proprio installatore per le verifiche del caso. Se il problema fosse riconducibile alla presenza di acqua nelle tubazioni poste dopo il contatore, l’installatore dovrà procedere allo svuotamento delle stesse scollegando l’impianto interno dall’uscita del contatore per evitare il travaso dell’acqua nello stesso o nella rete di distribuzione. Conservare la documentazione delle spese sostenute per il ripristino degli impianti interni".