A Rebbio arriva l'area per il calisthenics, Rapinese: "Al Parco Negretti sembra di stare in Svizzera"

Al Parco Negretti di Como è pronto lo spazio per il calisthenics. Anzi, tale spazio è già aperto al pubblico e utilizzato. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il quale in un video su Facebook ha addirittura paragonato il Parco Negretti a uno degli spazi verdi svizzeri, come a sottolineare la precisione nella cura del verde e della pulizia e nella manutenzione delle attrezzature.

Con lui, sullo sfondo del video, i tre assessori ai quali ha dato il merito della nuova area del parco Negretti: Michele Cappelletti, Maurizio Ciabattoni e Chiaro Bodero Maccabeo. Rapinese ha voluto sottolineare l'impegno della sua giunta nel recupero delle aree verdi restituite alla cittadinanza rinnovate e con novità gradite a chi fa sport: "Prima il parco di via Segantini, poi il parco di via Traù e adesso il parco Negretti. E poi dicono che Rapinese non fa niente".