A Erba una targa in memoria delle vittime del covid

La città di Erba ricorda i suoi concittadini morti a causa del covid. Sabato 25 marzo, alle ore 17.45, verrà deposta una targa in memoria delle vittime erbesi della pandemia. La targa sarà apposta nel parco Majnoni, in prossimità dell'ingresso su piazza Prepositurale. La cerimonia si svolge in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. A seguire nella chiesa di Santa Maria Nascente monsignor Angelo Pirovano celebrerà la messa in suffragio di tutti i defunti.