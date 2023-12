Per favorire gli acquisti natalizi e andare incontro alle attività commerciali, la giunta del Comune di Efba ha deciso di regalare la sosta ogni sabato. Per la precisione, sabato 9, 16 e 23 dicembre su tutti i parcheggi a pagamento sarà possibile posteggiare gratuitamente per 2 ore. L'importante è esporre il disco orario.