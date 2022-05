Iniziativa di successo al Centro sportivo di Erba: i bimbi scoprono lo sport e le olimpiadi

Grande successo all’Olimpiade della scuola dell’infanzia per i ragazzi del liceo sportivo “Manzoni” di Erba presso il Centro Sportivo di Civenna. Gli alunni della prima e seconda classe dell’istituto erbese, accompagnati dal professore di Scienze Motorie Andrea Alborghetti, hanno organizzato e condotto in qualità di “tecnici” e di “giudici” le proposte pratiche sportive della kermesse organizzata da Giacomo Vicini con il patrocinio dei comuni di Oliveto Lario e Bellagio, a cui i bambini delle scuole dell’infanzia di Civenna, Casate, Borgo e Limonta hanno risposto presenti in un clima di assoluto divertimento e di festa. La giornata ha proposto una prima parte legata al cerimoniale di apertura dell’evento con una piccola sfilata, la lettura del giuramento e l’inno di Mameli. Nella parte più pratica i bambini si sono misurati con delle prove studiate appositamente dai ragazzi del Liceo “Manzoni” sul tema del lancio del peso, del basket, del calcio e del tiro bersaglio. Nel primo pomeriggio spazio dedicato ad uno spettacolo di burattini, premiazioni, saluto conclusivo ed una super gustosa merenda per tutti i partecipanti.