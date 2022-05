Lutto a Erba per la scomparsa del dottore Antonio Carpani

Si è spento all'età di 59 anni, stroncato da un malore improvviso mentre era in vacanza in Liguria, il medico di base Antonio Carpani di Erba. Un lutto che colpisce in particolare la frazione di Crevenna, dove Carpani abitava. Stimatissimo professionista, lavorava in via Clerici, nello stesso studio che era stato in precedenza del padre, il neurologo e psichiatra Luigi Carpani.

La morte è sopraggiunta nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio. Antonio Carpani lascia la moglie Anna e i figli Alessia e Alberto. La data dei funerali deve essere ancora comunicata, ma dovrebbero tenersi con ogni probabilità nella chiesa della frazione di Crevenna.