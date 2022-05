Istituto San Vincenzo di Erba: da oltre un secolo punto di riferimento per le famiglie lombarde

L'assessore a Famiglia e Disabilità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, nell'ambito del tour istituzionale organizzato per conoscere le realtà che operano nel territorio lombardo, ha visitato la cooperativa sociale Istituto San Vincenzo di Erba, nato nel lontano 1890. Da allora l'istituto si è sempre più affermato come vero e proprio punto di riferimento nel campo educativo per numerose famiglie lombarde. Alla visita di Locatelli era presente anche l'onorevole erbese Eugenio Zoffili.

"La Lombardia è una regione ricca di realtà d'eccellenza - ha dichiarato l'assessore - che svolgono un servizio preziosissimo e l'Istituto San Vincenzo è una di queste, in quanto capace di mettere la persona al centro, fornire formazione e servizi scolastici di qualità e un grande sostegno alle famiglie". L'assessore Locatelli ha sottolineato che, nel tempo, questa struttura è diventata un punto di riferimento per tante famiglie del territorio che possono contare su servizi di qualità offerti grazie alla lunga esperienza di questa scuola e alla professionalità di tutti coloro che vi operano. "Ai professori, agli educatori, a tutti coloro che operano in questo contesto scolastico ed educativo - ha concluso l'assessore - oggi ho voluto portare il mio ringraziamento e quello di Regione Lombardia per quello che fanno quotidianamente".